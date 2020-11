Rådmandens store frygt: Regeringen indfører cykelkaos med ny lov

TV2 ØSTJYLLAND har mandag forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets transportordfører, Thomas Jensen, der er valgt i Silkeborg. Det har dog ikke været muligt.

I et svar til Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær, siger transportminister Benny Engelbrecht dog følgende:

- Jeg skal for god ordens skyld bemærke, at der efter min opfattelse ikke bør være adgang for kommunerne til at sætte en grænse over, hvor mange udlejningscykler der må placeres med henblik på udlejning. Regeringen arbejder for at udbrede cykler mest muligt, da cykeltransport i enhver form understøtter klimamål, folkesundhed mv. Det er ikke for regeringen afgørende, om borgerne benytter egne cykler eller cykler i udlejningskoncepter.