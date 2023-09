Rådmand tager orlov for at passe sin søn

Sønnen er født den 3. august næsten tre måneder for tidligt. Hans tilstand er stabil, men familien er pt. indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Byrådsmedlem overtager

I forbindelse med næste uges byrådsmøde vil Rabih Azad-Ahmad bede om midlertidig at blive fritaget fra hvervet som rådmand og sin plads i byrådet.

- Det er ting i livet, som er vigtigere end politik. Min familie og jeg står midt i en svær tid, og derfor er der brug for, at jeg i en periode fokuserer på mine nærmeste.

- Jeg håber på forståelse for, at det er en vanskelig og meget privat situation, som jeg har brug for ro og fokus til at komme igennem sammen med min familie, siger Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse, som samtidig understreger, at han på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig yderligere.

I forbindelse med orloven overtager det radikale byrådsmedlem Mahad Yussuf midlertidigt hvervet som rådmand, mens den radikale 1. suppleant Mathias Agger i samme periode vender tilbage til byrådet.