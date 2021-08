Rådmand: Send flere penge - specialelever koster 24 mio. ekstra i år

Send flere penge til specialskoleområdet. Sådan lyder ønsket fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF).

Ifølge netop offentliggjorte tal fra børn- og ungeforvaltningen vil specialskoleområdet for det kommende skoleår forventeligt sprænge budgettet med mere end 50 procent. I stedet for 46 millioner kroner forventer rådmanden, at det kommende skoleår koster i omegnen af 70 millioner kroner.

- Penge er vigtige, for der er nogle børn her i kommunen, der har brug for den her støtte. Og det berører alle børn i Aarhus, når der mangler penge. Ikke kun dem i specialklasserne, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

Følger tendensen på landsplan

Den eksplosive stigning skal ses i lyset af, at der i Aarhus er kommet over 400 flere specialelever på bare fem år fra 1275 i skoleåret 2017/18 til 1699 i år. Det svarer til en stigning fra 3,77 til 4,97 procent.