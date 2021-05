Rådmand ønsker testcenter ud af aarhusiansk hal

Formanden løfter da også sløret for, at foreningen har presset på for at få testcenteret ud af Viby Hallen, da det er svært at starte idræt og foreningsliv op igen uden en hal.

- Men det skal da ikke være en hemmelighed, at vi har skrevet til Sport og Fritid i Aarhus Kommune, at det er svært at starte idrætten op igen, når vi ikke har haft en hal. Vi har stor forståelse for, at der skal være et testcenter i Sydbyen, men det gør idrættens opstart meget svær, siger formanden.

Formanden påpeger også, at det er vigtigt for dem at aktivere deres medlemmer inden sommerferien, så de kan fastholde medlemmerne.