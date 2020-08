Massefyringer i Den Gamle By: Rådmand frygter for kulturlivet

Den Gamle By forventer i 2021 en tilbagegang på cirka 35 procent i besøgstal - fra 525.000 gæster til 340.000 gæster. Foto: Den Gamle By

40 ud af de 187 fastansatte medarbejdere i Den Gamle By er snart fortid.

Fyringerne af de 40 medarbejdere er ifølge museumsdirektør Thomas Bloch Ravn et resultat af forringede besøgstal og dermed indtægter.

Læs også Skarp kritik af myndigheder efter aflysning af Aarhus Festuge

Fyringsrunden i Den Gamle By får nu kulturrådmand i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad, til at opfordre regeringen til at lave bedre hjælpepakker til kulturlivet.

- Museet er en del af byens DNA, og når det bliver ramt, så rammer det hele Aarhus og regionen. Ingen kan længere være i tvivl om at coronakrisen er en alvorlig trussel mod hele turisme- og oplevelsesindustrien, siger han i en pressemeddelelse.

Den Gamle By blev grundlagt af skolelærer og lokalhistoriker Peter Holm i 1914. Foto: Den Gamle By

Lang, mørk tunnel

Den Gamle By er ikke den eneste kulturinstitution, der oplever alvorlige konsekvenser af coronaen og forårets nedlukning af Danmark, lyder det fra Rabih Azad-Ahmad.

- Billedet er det samme overalt: Usikkerhed og utryghed. Kulturlivet befinder sig i en lang, mørk tunnel. De nødvendige restriktioner som forsamlingsforbud og nedlukninger gør det nærmest umuligt at planlægge og bevare håbet for fremtiden. Det er helt afgørende, at vi får nogle bedre hjælpepakker og klare planer for fremtiden, siger Rabih Azad-Ahmad.

Læs også Aarhus Festuge aflyst: Borgmester lærte af færøsk festival

Kulturrådmanden kritiserede i sidste sundhedsmyndighederne for at skabe tvivl om, hvorvidt det var muligt at afholde Aarhus Festuge.

- Det er endnu et eksempel på myndighedernes og regeringens mangelfulde og upræcise retningslinjer. Hvis du kigger på den måde, vi har tilpasset festugens program, så er det efter anbefalingerne og de opdaterede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, sagde Rabih Azad-Ahmad til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har være uklart, hvornår det er sundhedsfagligt i orden at gennemføre Aarhus Festuge, lød det den 13. august fra Rabih Azad-Ahmad.

Chefer går ned i løn

I 2021 forventer Den Gamle By en tilbagegang på cirka 35 procent i besøgstal - fra 525.000 gæster til 340.000 gæster.

- Som et museum, hvis økonomi kun i begrænset omfang hviler på offentlige midler, er vi nødt til at skabe økonomisk orden i eget hus. Vi må agere langsigtet. Vi må skære ned og skære fra, indtil vi finder et fast fundament, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

Læs også Den Gamle By genåbner i dag med plexiglas og spritdispensere

Den Gamle By har i de seneste måneder gjort sit for at reducere museets omkostninger.

Museets chefer går ned i løn, alle vedligeholdelsesopgaver, som kan udsættes, udskydes til efter 2021, ligesom museet i stort omfang stopper for hjemtagelse af effekter og museumsgenstande.