Rådmand for børn og unge: Meningsløst at holde vuggestuer og børnehaver åbne

Børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skrev onsdag aften på Facebook, at hun har fuld forståelse for personalets bekymringer i daginstitutioner, og at de vil samarbejde med dem og at skabe mest mulig tryghed - blandt andet ved at begrænse forældrenes tilstedeværelse i institutionerne.

- Jeg vil gå mange mil for, at I får så høj grad af tryghed omkring det som muligt. Og taler uforandret med jeres organisationer om, hvordan vi gør det bedst, skriver børneministeren.