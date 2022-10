Rådmand afviser stilstand i mørklagt sag: - Det passer simpelthen ikke

Udvalget for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune har fået flere redegørelser om forløbet, men det er ikke meget, der er kommet offentligheden for øre.



Hvad tænker du om Gert Bjerregaards konkrete kritik af, at det mistænkeliggør alle de hjemsendte medarbejdere, at I ikke er mere åbne?

- Jeg forstår godt ønsket om at få de konkrete forhold frem, og jeg bryder mig ikke om at få at vide, at vi ikke lægger nok frem. Men jeg synes, det vil være useriøst at lægge alt frem under en efterforskning, siger rådmand Anders Winnerskjold.

- Der er ingen dømte og en efterforskning i gang. Det ville være uordenligt at tage den i medierne, forklarer Anders Winnerskjold.



Af en fortrolig redegørelse af hændelsesforløbet, der mestendels er overstreget, fremgår det, at Kontaktstedet lukkede midlertidigt i uge syv efter et overfald på en ansat. Næste punkt er den 7. juni, hvor Kontaktstedet genåbner, og det aftales at iværksætte en "faglig udviklingsproces".