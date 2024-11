Sigtelse: Pusher på flugt bragte betjents liv i fare

En politibetjent var ifølge Østjyllands Politi i fare for at komme slemt til skade, da en bil fredag aften nær havde påkørt betjenten.

Bag rattet sad en 29-årig mand, som politiet ville have fat i, fordi han kort forinden havde solgt narko fra en bil.

Det var en politiindsats, i forbindelse med at årets julebryg blev lanceret - den såkaldte J-dag - som førte til episoden, der tog sin begyndelse på Hack Kampmanns Plads ved Dokk1 i det centrale Aarhus.

- I forbindelse med J-dag kører vi en indsats mod salg af euforiserende stoffer, og en patrulje observerer en bil, hvorfra der bliver solgt stoffer. Patruljen giver sig til kende, hvorefter føreren af bilen flygter og er tæt på at påkøre en polititjenestemand, fortæller vagtchef Martin Christensen.

Politiet satte efter den flygtende pusher, og i Højbjerg, som ligger cirka fem kilometer fra det centrale Aarhus, lykkedes det at få bilen standset, og den 29-årige mand blev anholdt.

- Han er sigtet for salg af euforiserende stoffer og for at have udsat en polititjenestemands liv for fare, fortæller Martin Christensen.

Efter anholdelsen har politiets efterforskere iværksat forskellige skridt, som vagtchefen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at oplyse yderligere om.

Lørdag eftermiddag bliver den 29-årige mand stillet for en dommer ved Retten i Aarhus. Det sker ved et grundlovsforhør, som efter planen begynder klokken 14. Her vil anklagemyndigheden kræve den 29-årige varetægtsfængslet.

Ved retsmødet vil den 29-årige få lejlighed til at udtale sig om sagen og oplyse, hvordan han stiller sig til sigtelsen.