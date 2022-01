Publikum vilde med Stig Tøfting - trækker helt nye typer i teatret

For snart en del år siden havde kunstmuseet Aros stor succes med at trække nye gæster indenfor ved at udstille racerbiler.

Noget tyder på, at Stig Tøfting har samme wow-effekt som racerbilerne.

I hvert fald er det lykkedes det aarhusianske teater Svalegangen at sælge billetter til et helt nyt publikum forud for premieren på stykket om fodboldspilleren Stig Tøftings liv, 'No regrets'.