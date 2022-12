Psykolog om opsigtsvækkende læge-sag: - Helt normalt at blive chokeret og overrumplet

Tirsdag begyndte retssagen mod en 30-årig mandlig læge, der er tiltalt for at have misbrugt sin stilling og både at have begået seksuelle overgreb og blufærdigheds- krænkelser mod i alt fire kvindelige patienter på både Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.



En af de kvinder, der endte med at anmelde lægen, fortalte i Retten i Aarhus, at selvom hun oplevede lægens undersøgelser som ubehagelige, var det svært at sige fra.

- Jeg synes, forløbet var meget grænseoverskridende. Men jeg sagde ikke fra, fordi det er samtidig var en læge, som der bør være en form for tillidsforhold til, sagde kvinden i retten.