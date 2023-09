Psykiatrien erkender fejl efter dødsfald: - Det er stærkt, stærkt beklageligt

Psykatrien på Aarhus Universitetshospital beklager, at de begik fejl i forbindelse med, at Bülant Bulak blev overfaldet på afdeling for psykoser. Lægefaglig direktør i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Jakob Paludan, erkender, at der i en kort periode ikke var opsyn med ham og den patient, som overfaldt ham.

12 dage efter overfaldet døde Bülant Bulak, da hans respirator blev slukket. - Der var nogle ting, som vi skulle have gjort anderledes i bagklogskabens lys. Det er der ingen tvivl om. - Vi er i en situation, hvor der er nogle patienter, der på en eller anden måde er ladet lidt alene i en kort periode, og det skulle de naturligvis ikke have været, siger Jakob Paludan. Familie efterladt i chok Netop den tanke sidder den efterladte familie også med, fortæller Bülant Bulaks onkel, Mehmet Bülak.

- Der var ikke nogen til stede til at adskille de to. Hvis der havde været det, var det her måske ikke sket, siger han. Tilbage sidder hans familie med blandede følelser. De er i sorg over tabet af deres elskede, men følelsen af vrede fylder også. - Vi håbede og troede, de passede på ham. Det gjorde de så ikke, siger Mehmet Bulak.

Mehmet Bulak mener, overfaldet på hans nevø kunne være undgået.

Låser sig inde i køkken I den konkrete episode låste to ansatte sig ind i et midlertidigt køkken for at skære kød i et par minutter. Når personalet bruger kniv, må patienterne ikke have adgang. Herfra er der ikke samme udsyn til patienterne, som der er i det normale køkken, oplyser psykiatrien. På afdelingen er der flere ansatte den dag, men de er ikke til stede i det område, hvor overfaldet sker.

- Sagen er, at der er noget køkkenpersonale, der trækker sig tilbage og som lukker en dør. Samtidig er der yderligere 5-6 medarbejdere på afsnittet, som også er til stede, men som ikke har en opmærksomhed i den her situation, siger Jakob Paludan. Han er dog ikke sikker på, at personalet havde kunne forhindre overfaldet. - Om det havde gjort en forskel, at der var medarbejdere til stede i situationen, det er svært at vide. For som jeg forstår det, så udvikler situationen sig meget hurtigt, men vi burde have været der, siger Jakob Paludan.

Bülant Bulak døde efter at have ligget i koma i 12 dage.