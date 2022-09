Protest: Studerende uddeler champagne og gyldne håndtryk

De studerende forstår ikke, hvordan der er blevet brugt så mange penge, samtidig med at der spares for de studerende.

- Jeg tror mest af alt, der er en forvirring omkring, hvordan det her kan lade sig gøre, og hvad der lige er sket. Vi kan ikke forstå, at der er dyre fratrædelsesordninger, i stedet for penge til undervisningen eller foreninger på skolen, sagde Emil Vogelius, som er formand for Kredsen af Journaliststuderende, KaJ, tidligere på ugen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han håber, at happeningen kan give de studerende nogle svar.

Gyldent håndtryk i sparetider

Det er fagbladet Journalisten, der den seneste tid har afsløret rodet på skolen og blandt andet det meget gyldne håndtryk til tidligere rektor Trine Nielsen på 2,1 millioner kroner. Det skete i juni 2021, efter hun havde siddet på posten i to og et halvt år.

Det gyldne håndtryk kom kort tid efter en sparerunde, hvor skolen sagde farvel til seks medarbejdere, som skulle nedbringe skolens udgifter med 3,5 millioner kroner.