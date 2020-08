Professor: Tingene røg ud af proportioner 

Søren Riis Paludan mener, at man sagtens kunne have sendt eleverne tidligere tilbage på deres skoler.

Endelig kan de aarhusianske unge vende tilbage til en fysisk tilværelse på deres ungdomsuddannelser, og det er en god idé, mener professor i virologi ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan.

- Det, synes jeg, virker meget fornuftigt. Vi har set lave smittetal, og mens smittetallene har været højere, har vi ikke set flere indlagte og kritisk syge, så jeg synes, at man stille og roligt kan åbne op, som man også har valgt at gøre nu, siger Søren Riis Paludan.

Læs også Særlige corona-tiltag ophæves i Silkeborg

Han har flere gange udtrykt sig kritisk over for, at eleverne på ungdomsuddannelserne i Aarhus ikke fik lov at komme i skole og mener, at det burde være sket tidligere.

- Tingene er røget lidt ud af proportioner, vi har set flere smittede en overgang, men ikke betydeligt flere indlagte, så jeg synes, man valgte forkert ved ikke at lade ungdomsuddannelserne være åbne, siger han og fortsætter:

- Man kunne godt have ladet gymnasieeleverne starte den 10. august, som det var planen i første gang omgang og så have brugt en effektiv test- og opsporingsstrategi. Så ville det have kunnet fungere uden problemer, er mit bedste gæt.

Kan komme tilbage tirsdag

Allerede tirsdag er der mulighed for, at eleverne kan vende tilbage til ungdomsuddannelserne i Aarhus. Det oplyste Sundheds- og Ældreministeriet mandag aften.

Læs også Nu kan aarhusianske unge kan komme tilbage i skole: - En fantastisk nyhed

- Sundhedsmyndighederne finder, ud fra en samlet vurdering af smittesituationen i Aarhus, at fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus gradvist kan påbegyndes med virkning fra i morgen tirsdag den 25. august, lød det fra ministeriet.

- Antallet af smittede borgere er dog fortsat højt i Aarhus i forhold til indbyggertallet, og aldersgruppen 10-29 årige udgør i øjeblikket næsten 50% af de smittede. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at den fysiske tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne begrænses, således at maksimalt halvdelen af eleverne er fysisk tilstede på skolen samtidigt.