Professor får stor pris for at følge coronabekymringer

Her har den vigtigste erfaring for prisvinderen været, at tillid skal gå begge veje.

- Vi har talt meget om borgernes tillid til myndighederne, men det er mindst lige så væsentligt, at myndighederne stoler på borgerne, siger Michael Bang Petersen.

Prisen bliver hvert år givet til en forsker eller et forskerhold, der har gjort en særlig indsats for at få resultaterne bredt ud til befolkningen.



Den blev uddelt første gang i 2004.

Familien skal have gavn af pris

Juryen fremhæver, at Michael Bang Petersen blandt andet vinder, fordi han utrætteligt har stillet op i medierne i en tid fyldt med krisehåndtering.

- Jeg har oplevet det som meningsfyldt. Medierne har også været interesseret i at forstå den situation, vi har stået i, siger forskeren.

Hope-projektet slutter ikke her, men det gør den intense dataindsamling. I fremtiden skal forskerholdet i stedet kigge på, hvad der under pandemien gik godt - og hvad der gik mindre godt.

- Og så håber jeg, at jeg kan være med til at bidrage til debatten om håndteringen af andre kriser, såsom klimakrisen, siger han.