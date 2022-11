Privatkoncerter skal hjælpe intensivpatienter

- Man kunne forestille sig, at det her kunne blive en helt normal ting i en hospitals-setting, at levende musik er noget af det, vi gør i, fordi vi ved, at det gør en forskel, siger Linette Thorn til TV2.

Hun fortæller, at patienterne har taget rigtig godt imod tilbuddet.



- De beskriver, at de oplever en tænkepause. Et frirum, et pusterum. Lige et break fra kaotiske katastrofetanker, som mange af vores patienter har, siger Linette Thorn.

Udover Linette Thorn vandt sygeplejerske Birgitte Petersen den anden halvdel af Athena Prisen for sit arbejde med simulationstræning i ældreplejen i Egedal Kommune.