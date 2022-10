Poul mistede begge ben ved en fejl - nu får han erstatning

Lange ventetider på hospitalet kostede først Poul Pedersen det ene ben og så det andet. Han er en af de mange, der er blevet fejlamputeret som en del af en større skandale i Region Midtjylland.

Det fik han medhold i fredag, og det efterlod den 82-årige fra Højbjerg uden ord.

- Jeg kunne næsten ikke sige noget, da jeg fik beskeden, så glad blev jeg. Nu har jeg fået tilkendegivet at det ikke var mig der var tosset i hovedet, der var sket en fejl, siger Poul Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han er blevet tilkendt 391.000 i erstatning, og han beskriver det selv som en kæmpestor dag.

- Ikke på grund af beløbet, fordi det er jeg stort set ligeglad med, men den oprejsning, jeg har fået, i og med at de har indrømmet, at de har lavet en fejl. Bare dét varmer så utrolig meget, siger Poul Pedersen.



Halvandet ben kunne være reddet

Østjydens sag er en af de fem første sager om patienter, der har søgt erstatning for fejlamputation i Region Midtjylland, som nu er blevet afgjort af Patienterstatningen. Tre af dem er blevet tilkendt erstatning, mens to blev afvist.

Patienterstaningen har vurderet, at behandling i rette tid havde reddet hele Poul Pedersens højre ben, og man kunne have nøjedes med at amputere fra venstre knæ og ned på det andet ben.

Amputationsskandalen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland. Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.