Poserede med våben og militærtøj i Syrien: Idømt fem år

En 30-årig Abdalrahman Salem El-Haj er blevet idømt fem års fængsel for at have støttet Islamisk Stat.

Dommen er onsdag blevet afsagt i Retten i Aarhus, hvor også fire andre er dømt.

Abdalrahman Salem El-Haj har fremmet Islamisk Stat (IS) under en rejse til Syrien i juli 2014. Han har også forsøgt at tilslutte sig terrororganisationen, da han året efter forsøgte at komme ind i Syrien, men blev anholdt i Tyrkiet.

En 32-årig mand var også med på rejsen i juli 2014 og er derfor også dømt for fremme af terror. Han idømmes halvandet års fængsel og beholder sin danske indfødsret, som anklagemyndigheden ellers ønskede inddraget.

Tre andre, der er skyldige i at have hjulpet med at sende penge til IS, idømmes mellem seks og ni måneders fængsel. Straffen på ni måneder er delvist betinget.

Dømt fredag

Skyldkendelsen blev afsagt i fredags. Det var blandt andet politiets aflytninger og en række digitale spor, der var nogle af de afgørende beviser, som anklagemyndigheden lagde frem i retten.

Der er blandt andet billeder, hvor den 30-årige og 32-årige poserede med militærtøj og våben i Syrien.

Foruden rejsen til Syrien fandt nævningetinget det bevist, at den 30-årige i en periode fra 2013 til 2017 ydede økonomisk støtte til IS.

Det var efter rettens vurdering også ham, der foranledigede de fire andre mænd til at assistere ham i at overføre penge til terrororganisationen.

I alt blev der overført eller forsøgt overført cirka 230.000 kroner.

Også en sjette mand var tiltalt i sagen, men han blev frikendt fredag.

To er løsladt

Alle seks mænd blev anholdt 27. april 2021 ved en koordineret aktion.

To af dem har siddet varetægtsfængslet siden, mens tre andre mænd, som nu er dømt for terrorfinansiering, blev løsladt oktober samme år.

Den ene af de to fængslede er dog løsladt onsdag, mens Abdalrahman Salem El-Haj fortsat skal være fængslet.

Mændene har nægtet sig skyldige og forklaret, at formålet med rejserne var at få Abdalrahman Salem El-Hajs bror, som ligeledes opholdt sig i Syrien, til at rejse tilbage til Danmark.

Alle forklarede desuden, at formålet med at overføre pengene var at støtte humanitære formål.

De har taget betænkningstid, i forhold til om dommen skal ankes.