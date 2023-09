Populært royalt løb vender tilbage

Der er gode nyheder for motionslystne østjyder, når Royal Run løber af stablen i 2024. Aarhus er nemlig for fjerde gang valgt til værtsby for det royale løb, og det vækker glæde hos borgmesteren. - Jeg glæder mig over, at Aarhus endnu engang får fornøjelsen af at være vært for verdens største royale løbefest. Med den kongelige familie i spidsen af løbet er Royal Run noget helt særligt, og der venter både deltagere og de mange tilskuere en flot, folkelig festdag i fællesskabets og bevægelsens tegn, siger borgemester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelse fra Aarhus Events.

Finder løbeskoene frem fra gemmerne Til Royal Run kan man vælge at gå eller løbe distancerne 1,6 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometer. Dette giver mulighed for at deltage på trods af konditionsniveau. Ifølge rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (RV), har festdagen inspireret mange til at begynde at løbe.

- Royal Run er en fantastisk begivenhed, som både sætter fokus på motion og aktive fællesskaber. Kronprinsparrets enestående engagement har fået fat i en masse nye løbere og fået mange danskere til at finde løbeskoene frem fra gemmerne. Jeg er sikker på, at byens flotte rammer og den store opbakning rundt på ruten igen skaber en dag fuld af bevægelse og glæde i Smilets By, siger Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelse fra Aarhus Events.

Royal Run arrangeres af Bevæg dig for livet, og bagved står DIF, DGI og Dansk Atletik. Foto: Lars Møller