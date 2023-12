Populært legeland idømt bøde for regelbrud

Det populære Leos Legeland med blandt andet en afdeling i Skejby er blevet idømt en bøde, fordi virksomheden har nægtet at tage imod kontantbetaling fra kunder.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

I alt syv virksomheder blev politianmeldt på baggrund af en række klager fra kunder over, at de ikke tager imod kontanter eller besværliggør kontantbetaling. Klagerne er sendt til Forbrugerombudsmanden i perioden marts 2021 frem til sommeren 2023.

- Hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller mobil, så skal den også tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet, siger den fungerende forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann.

For kontantreglen i betalingsloven siger, at virksomheder, der tager imod kort- og mobilbetalinger, også skal tage imod kontanter i tidsrummet fra klokken 06.00 til 22.00.

Politianmeldelserne omhandler foruden Leos Legeland virksomhederne Casablanca Aarhus ApS, COOP Danmark A/S, V21 A/S (Værftets Madmarked), Mash Århus ApS, Streetfood Aalborg ApS og Scandic Hotel A/S.

Overtrædelsen af kontantreglen straffes med en bøde.

/Ritzau/