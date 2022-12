Populær ordning får kniven: - Det gør rigtig ondt

På nattens maratonmøde, der var sat tre timer af til, men endte med at vare syv, var der stor debat om netop klippekortene. Rådmanden medgiver, at det er en serviceforringelse, men alternativet var at tage pengene fra den borgernære pleje, og det var der enighed om ikke at pille ved.

Til gengæld for klippekortene får den eksisterende ordning med aktivitetsråd tilført flere midler.

- Så har vi et håb og forventning om, at folk udefra kan være med til at lave gode aktiviteter. Det er en fordobling af midlerne, så jeg håber, man kan få de midler ud at arbejde. Det er et klart politisk signal, siger Christian Budde.



Kage og Uno

Ældre Sagen har tidligere været ude med en frygt for, at plejehjem bliver fabrikker uden klippekortene, som har givet ældre mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen, hvor de selv bestemmer, hvad der skal ske.



Denne formulering er rådmanden kan ikke lide.

- Det er jeg ked af det udtryk, for sådan er det ikke. Selvom vi fjerner klippekortene, er vi ved at ansætte 100 unge i fritidsjob. De skal ind og spise kage og spille Uno med beboerne.

- Nogle brugte det slet ikke. Så vi kunne bruge pengene klogere, det er jo det muliges kunst.

Der er indtil videre blevet ansat omkring 65 unge.