Populær delikatesse-kæde går konkurs

Memet's Delikatesse er gået konkurs.

Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Ifølge avisen var det ubetalt løn til tre medarbejdere, der landede virksomhedsejer Memet Kocaks kæde en tur i skifteretten, hvor den altså blev erklæret konkurs.

Det bekræfter advokatfuldmægtig Christian Madsbøll fra Ventus Advokater over for Lokalavisen Aarhus.

- Vi er nu i gang med at undersøge, hvad der er af aktiver i konkursboet for at få opkrævet penge, og så skal vi undersøge, om der er foregået noget, som ikke skulle være foregået, fortæller Christian Madsbøll, der dog ikke udpensler, hvad det konkret skulle dreje sig om.