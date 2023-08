Polske asbest-håndværkere i toiletbrøler på rådhus

Der er asbest i dele af kælderen på Aarhus Rådhus. Det har indtil nu kostet en servicemedarbejder jobbet efter ti års ansættelse, fordi han viste flere politikere rundt i kælderen, der på det tidspunkt ikke var sikret mod asbest.

Men der stopper balladen ikke. Tirsdag skriver kommunen til sine medarbejdere, at der har været endnu en uheldig episode.

Denne gang er det fire polske håndværkere, der arbejder for det firma, som står for asbestrenoveringen i kælderen, der har forbrudt sig mod de interne regler i forbindelse med renoveringen af kælderen.

De har nemlig benyttet toiletter på samme etage som nedgangen til kælderen - stik imod, hvad de har fået at vide.

Sendt hjem

Kommunen skriver i den interne skrivelse, som TV2 Østjylland er i besiddelse af, at situationen er håndteret, så der ikke er nogen fare for rådhusets medarbejdere.

Samtidig er de fire polske håndværkere sendt hjem fra rådhuset.

Dermed har asbest-sagen haft konsekvenser for fem personer. Den 26. juni tog en ansat tre politikere med ned i kælderen i et område, der ikke var saneret for asbest. Han brød en forsegling og gik videre ind i et rent område i kælderen, har man også tidligere kunnet læse i Din Avis Aarhus.

Han er efter episoden blev fyret fra rådhuset.

I den interne skrivelse kan man også læse, at der er foretaget prøver af et autoriseret firma, der påviser, at der ikke længere er asbest i luften på rådhuset.