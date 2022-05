Politikerne taler for meget: Nu giver de sig selv 'mundkurv' på

Aarhus Byråd har allerede haft en forsøgsperiode med kortere taletider grundet virtuelle byrådsmøder under corona-krisen. Det er netop den forsøgsordning, som Gruppeformandskredsen i 2021 blev enige om, at man bør gøre permanent.

Ikke bekymret for demokratiet

Det drejer sig om to minutter, man vil skære af taletiden under 1. talerunde ved behandlingen af en sag. Taletiden vil dermed blive sat ned fra maksimalt fem minutter til maksimalt tre minutter.

Derudover vil politikerne fortsat have en taletid på henholdsvist maksimalt to og et minut i 2. og 3. talerunde.

- Vi bør kunne få sagt essensen på tre minutter, så jeg er ikke bekymret for demokratiet ift. denne her ændring. Man vil også altid kunne bede om udvidet taletid ved de store sager, så det her er også bare udgangspunktet, siger gruppeformand for Socialdemokratiet i Aarhus, Anette Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.