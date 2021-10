Politikere vil have vagter og mere overvågning i Aarhus

- Trygheden er også et kommunalt anliggende. Det her er et eksempel på, at politiet ikke har fået tilstrækkeligt med ressourcer. Derfor må vi i Aarhus Kommune tage sagen i egen hånd, siger Jakob Søgaard Clausen (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

På baggrund af optagelserne har han nu bedt partiets retsordfører om at tage sagen op med justitsminister Nick Hækkerup (S).

K: Overvågning med droner

Også borgmesterkandidat for Konservative i Aarhus, Steen Stavnsbo, taler for at inddrage tryghedsvagter med beføjelser, sådan at de kan blive et supplement til politiet.

- Livet skal gøres svært for de kriminelle. Det skal ske ved flere tryghedsskabende foranstaltninger i form af tryghedsvagter, så man kan føle sig tryg, når man går tur med sin hund, siger Steen Stavnsbo (K) til TV2 ØSTJYLLAND.