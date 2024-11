Stadionprojekt koster 'det hviie' ud af øjnene: Politikere kræver svar på, hvad der gik galt

De ekstra omkostninger hænger blandt andet sammen med uforudsete udgifter til håndtering af jordbundsforhold og evakueringsforhold for at fastholde kapaciteten på stadion, og nu lyder regningen for det samlede stadionprojekt på hele 994,6 millioner kroner.

Der var styr på finansieringen. En ægte "vindersag" for en politiker - og for de tusinder af AGF-fans.

Det oprindelige budget lød på 746 millioner kroner for et nyt stadion i Aarhus.

14. november meldte Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, ud, at han vil have undersøgt hele forløbet omkring projektet.

I december 2019 fortalte daværende borgmester Jacob Bundsgaard (S), at man med støtte fra Salling Fondene og Henrik Linds Fond nu endelig kunne se frem til at få et rigtigt fodboldstadion i byen.

Nyheden kom som et chok for de fleste, og blandt andre byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne kaldte det for "en skandale".

- Hvem vidste hvad hvornår, og hvorfor fik den politiske styregruppe og byrådet først så sent et ordentligt indblik i økonomien. Vi er mange, der er stærkt utilfredse med processen, og vi skylder borgerne i Aarhus at få alle kort på bordet

Denne torsdag morgen reagerede Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice, ved at melde ud, at han vil have sat gang i en uafhængig undersøgelse af hele forløbet omkring projektet.

- Vi talte om at droppe hele projektet, om at lave en timeout og om at finde en økonomisk løsning. De to første muligheder er næppe realistiske i praksis, fordi byggeriet og en lang række håndværkere allerede er i fuld gang, sagde Peter Sporleder sent onsdag aften.

Rådmandens udmelding kommer, efter at politikerne i forligskredsen bag kommunens budget i aftes var samlet for at få en redegørelse fra forvaltningen.

- Så, vi er nødt til at finde en løsning på, hvordan vi får økonomien til at hænge sammen. Helt overordnet står jeg tilbage med et indtryk af, at det her har været en uskøn proces, og det er selvfølgelig ikke i orden, at vi som byrådspolitikere skal høre i medierne, at der har været så stor en budgetoverskridelse, som vi nu skal forholde os til.

På mødet erkendte Anders Winnerskjold (S), at processen ikke har været ordentlig, men han gik ifølge Peter Sporleder konstruktivt til værks.

- Det er jo en regulær møgsag, han har arvet. Hans opgave bliver at genskabe tilliden, og jeg ville jo ønske, at vi kunne få en garanti for, at projektet ikke igen skrider, så vi ikke nøjes med de 996 millioner kroner.

Mette Bjerre (SF) siger, at hvis det står til hende, bør man arbejde i retning af et nedskaleret og dermed billigere byggeri.

- Vi frygter, at det senere kan blive værre, så det her ikke bliver den sidste budgetoverskridelse.