Politikere kræver svar: Hvorfor skal ungdomsuddannelserne fortsat være lukkede?

Tanker om at droppe ud. Ingen motivation. Nedgang i fagligt niveau.

Eleverne på de aarhusianske ungdomsuddannelser er sendt hjem og får undervisning online - indtil videre er planen, at de tidligst skal tilbage den 4. september.

Eleverne selv og deres forældre er bekymrede, og en ekspert har sagt om den fortsatte hjemsendelse af gymnasieeleverne, at det er "næsten som at skyde gråspurve med kanoner".

Mandag er der planlagt strejke og demonstration, hvor de unge vil vise deres utilfredshed med ikke at kunne komme i skole.

Politikere vil have svar

Hos Radikale Venstre på Christiansborg er der forståelse for de unges frustration, og ungdomsuddannelsesordfører Anne Sophie Callesen (R) mener, at der mangler en god forklaring fra Styrelsen for Patientsikkerhed - myndigheden, der står bag retningslinjerne.

- Vi har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed til det og har ikke rigtig fået et tilfredsstillende svar. Det svar, vi fik, var, at der egentlig ikke var nogen evidens for, hvorfor det lige var ungdomsuddannelserne. Nu har vi spurgt igen, siger Anne Sophie Callesen (R) til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har ikke selv hørt nogle gode argumenter for, hvorfor netop ungdomsuddannelserne er lukkede.

- Det er svært at få øje på forklaringen, og med mindre der kommer en meget god forklaring, må man jo se på, hvad alternativerne er. I resten af samfundet holder man jo tingene åbne med restriktioner.

Også Alternativets uddannelsesordfører, Torsten Gejl (Å), mener, at myndighederne bør vare skapere i deres begrundelse for, hvorfor blandt andet gymnasieelverne er sendt hjem.

- Jeg kan sagtens forstå, at det virker besynderligt for nogen. Det har man alt mulig ret til at spørge om. Der skal især sundhedsmyndighederne være i stand til at give dem nogle mellemregninger, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Løsninger til de unge

Torsten Gejl er samtidig klar til at arbejde på initiativer for de studerende, der føler, at hjemmeundervisningen har kostet på den faglige konto.

- Jeg er klar på at finde løsninger og idéer til, hvordan man kan hjælpe de unge, som føler, de har mistet noget undervisning, siger han.

Anne Sophie Callesen (R) ser hellere, at man løser problemet med det samme.

- Jeg ville hellere, at den her beslutning blev lavet om, så de unge kunne komme i skole inden den 4. september, siger hun.

Hvis sundhedsmyndighederne fortsat ikke kan komme med en forklaring, vil hun tage den videre til regeringen.

- I sidste ende er det også et regeringsansvar og hvis beslutningen ikke kan forklares, synes jeg ikke, den kan forsvares, siger hun og fortsætter:

- Vi er startet hos myndighederne, og nu vil vi tage den videre.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de ikke har mulighed for at stille op til interview, men i en mail begrunder de den nuværende nedlukning i Aarhus med, at den baserer sig på en sundhedsfaglig vurdering, og at der fortsat er et stort antal smittede i Aarhus. Her oplyser styrelsen, at den virtuelle undervisning er en del af en samlet pakke for at forhindre yderligere smittespredning.