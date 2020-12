Politikere hænger populært center ud for at holde åbent - men det må centret gerne

Også partifællen Peter Skaarup har delt opslaget med åbningstiderne på sin facebookprofil med ordene: ”Kæmpe skandale, intet mindre! Det skal laves om nu!”

Bazar Vest: Vi overholder alle retningslinjer

Men Bazar Vest i Aarhus V holder lukket. I hvert fald de butikker, der skal holde lukket, efter Mette Frederiksen den 16. december fortalte, at alle storcentre skulle lukke fra torsdag den 17. december og frem til den 3. januar.

- Vi kan afvise kritikken og berolige med, at vi selvfølgelig kun holder åbent i henhold til retningslinjerne. Det betyder, at det er dagligvarebutikker og spisesteder med take away, der fortsat har åbent – ligesom i alle andre storcentre, fortæller chefen hos Bazar Vest, Ahmet Øcalan, til TV2 Østjylland.