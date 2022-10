Politiker fandt Hizb ut-Tahrir-brochure på sin plads i byrådssalen

På løsgængerens plads i salen lå en brochure fra den berygtede, islamiske organisation Hizb ut-Tahrir om en konference med fokus på at forsvare brugen af den muslimske hovedbeklædning hijab.

Længere væk fra Jakob Søgaard Clausens holdning kan man nærmest ikke komme.

Derfor undrer det ham også, hvorfor brochuren netop havnede på hans og få andre byrådsmedlemmers plads i salen.

- Jeg tænkte, at det var lidt mystisk, at den flyer lige skulle vej til mit bord. Særligt når jeg kunne se, at den ikke var på alles bord, siger han.



Han ved fortsat ikke, hvordan brochuren er kommet ind i byrådssalen. Hans eget bud er, at det er en rådhusbetjent, der er blevet bedt om at lægge dem på medlemmernes pladser af en borger.