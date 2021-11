Politiforsker efter Freyja-sagen: Drab på ægtefæller kan forhindres

Afvist i psykiatrien

Få uger før, 52-årige Flemming Mogensen angiveligt dræbte og parterede Freyja Egilsdottir, forsøgte han faktisk at få hjælp i psykiatrien.

I mandens journal, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, fremgår det, at Flemming Mogensens egen læge henviste den 52-årige til Aarhus Universitetshospitals Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Lægen giver i henvisningen udtryk for, at Flemming Mogensen er deprimeret, vred og har selvmordstanker. Desuden, at han har skyldfølelse over at have slået sin hustru ihjel for mange år siden. Det fremgår også, at Flemming Mogensen er i et samtaleforløb med en psykolog og er blevet ordineret antidepressiv medicin.

Men afdelingen på Aarhus afviser Flemming Mogensen - til stor frustration for blandt andre den 52-årige mands søn, Alex Mogensen, der nu har mistet både sin mor og stedmoder.

I dag står Aarhus Universitetshospital dog ved vurderingen.

- Jeg kan ikke se, vi med de oplysninger, vi havde dengang, kunne have gjort det anderledes, sagde afdelingens ledende overlæge, Farahna Harees, søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun lægger blandt andet vægt på, at Flemming Mogensen allerede var i et relevant forløb med en psykolog, og at der i henvisningen ikke står noget om, at Flemming Mogensen havde tanker om at skade andre eller var psykotisk.

Mere informationsdeling er vejen frem

Vicepolitiinspektør Søren Rye er overbevist om, at systemet kan blive bedre til at forebygge, at for eksempel psykisk ustabile personer ender med at dræbe.