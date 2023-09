Politiets teori om nu fængslet mand: Dræbte kvinder med piller og stoffer

Han siger, at politiet nu står over for et omfattende efterforskningsarbejde.

Der er ifølge dommer Mette Søgaard Vammen bestyrket mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i drab på de to kvinder, og det er politiets teori, at manden har forgiftet kvinderne med piller eller stoffer.

En 24-årig mand, der sigtes for at have dræbt to kvinder, varetægtsfængsles i fire uger.

- Jeg hæfter mig ved, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at der var begrundet mistanke om, at ham her er skyldig i at have slået de to kvinder ihjel, og at der var et fængslingsgrundlag. Så må vi se, om landsretten er enig i den afgørelse, siger Jesper Rubow.

- Jeg kan sige, at der er en relation mellem den sigtede og henholdsvis den ene og den anden kvinde. Begge drab er sket i den lejlighed, han har tilknytning til (på Gudrunsvej i Brabrand, red.). Det er sket i et misbrugsmiljø, og det er vores vurdering, at drabene er sket med forgiftning.

Hvad er det, der gør, at I nu ser anderledes på sagen fra den 24. juli, hvor den 23-årige kvinde blev fundet død?

- Det kan jeg ikke gå i detaljer med, men jeg kan sige som en lægmandsbetragtning, at det er særdeles påfaldende, når der med halvanden måneds mellemrum i samme persons varetægt dør to unge kvinder, siger Jesper Rubow.

Manden nægter sig skyldig, og varetægtsfængslingen er kæret til landsretten.