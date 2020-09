Politiet vil finde forsvundne Sofie - nu skal hjemmeværnet gå fra dør til dør

Østjyllands Politi får nu hjælp af hjemmeværnet i et forsøg på at finde den 21-årige Sofie Hauge Kyneb fra Aarhus.

Fredag formiddag er det 48 timer siden, at Sofie blev meldt savnet.

Læs også Forsvundne Sofies mor: - Vi er uendeligt taknemlige

Hjemmeværnet vil gå fra dør til dør i Viby-området for at spørge, om folk har set Sofie, og vil desuden gennemsøge haver og grønne områder i nærheden.

- De vil lede i folks private haver og eventuelt i udehuse. De banker selvfølgelig på og spørger pænt. Jeg kan ikke forestille mig, der er nogen, der vil forhindre os i at søge efter Sofie, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

21-årige Sofie har sabbatår og bor hjemme hos sine forældre i Kongsvang.

Til lands, til vands og i luften

Samtidigt opfordrer Østjyllands Politi nu borgere i Kongsvang og Marselisborgkvarteret til at tjekke deres videoovervågning igennem.

- Kig videoen igennem for de sidste to dage. Det kan være, at Sofie er gået forbi din villa, eller har været inde i din have, siger politikommissær Allan Nielsen.

Læs også Forsvundne Sofies mor: - Det er et mareridt

Ifølge pressemedarbejder Jakob Christiansen leder Østjyllands Politi på mange forskellige måder.

- Vi leder meget intensivt efter hende. Til lands, til vands og i luften. Vi har sat rigtig mange kræfter af til det. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde Sofie. Hun kan være nedtrykt, og hendes familie er bekymret for hende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sofie Hauge Kyneb efterlod onsdag sit dankort og sin mobiltelefon derhjemme, og ifølge politiet efterlader hun ingen digitale fodspor Foto: Privat

"Vi er uendeligt taknemlige"

Politiet har fået rigtig mange tip fra borgerne, men indtil videre ikke nogle oplysninger, der kan give en nærmere pejling på, hvor politiet skal lede.

- Vi søger bredt og bruger alle de muligheder, vi har, siger politikommissær Allan Nielsen.

Læs også Sara kørte gennem by to gange - anden gang blev hun ramt hårdt

Torsdag startede organisationen Missing People også en eftersøgning, og flere end 100 personer hjælper i disse timer med at lede efter Sofie Hauge Kyneb.

Familie, venner, kolleger, bekendte og hjælpsomme aarhusianere prøver også at finde Sofie.

Hun er normalt en glad og velfungerende pige. Majbritt Hauge Kyneb, Sofies mor

Indsatsen gør stort indtryk på Sofies forældre, Majbritt og Kristian.

- Vi er uendeligt taknemlige for, at så mange leder efter hende. Vi er meget bekymrede for hende, og jo flere øjne, der leder, desto større er chancen for, at vi finder hende, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Vagn måtte flygte fra hus og hjem - efter seks måneder kom hjælpen

Sofie gik fra sit hjem i Kongsvang onsdag klokken 10.30. hun skulle være mødt på arbejde i Aarhus C klokken 11. Hun mødte dog aldrig op. Sofie kan være nedtrykt, og familie er meget bekymrede for hende.

Der er fortsat intet, der tyder på, at hun skulle være udsat for en forbrydelse, lyder det fra politiet.

Har du oplysninger til politiet, kan du give dem via telefon 114.