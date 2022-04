Politiet undersøger om brand i pizzeria var påsat

Det var dog ikke kun brandvæsnet, som kørte til ildebrand, for Østjyllands Politi sendte også med det samme en patruljevogn til stedet.

Torsdag morgen har politiet meldt ud, at der er forhold omkring branden, som gør at de fortsat vil efterforske, om branden var påsat. Politiet ønsker torsdag ikke at oplyse yderligere.