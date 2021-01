Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald i Aarhus Vest

Forbrydelse kan ikke udelukkes

Møllevangskvarteret, hvor dødsfaldet er sket, består af lejlighedsbyggeri og ligger lige ved Paludan-Müllers Vej umiddelbart over for Storcenter Nord.

Betegnelsen "mistænkeligt dødsfald" bruger politiet om sager, hvor en borger er fundet død, og hvor man ikke umiddelbart kan udelukke, at der er sket en forbrydelse, for eksempel et drab.