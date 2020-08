Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald

Østjyllands Politi er til stede med flere betjente på en adresse i Viby. Det oplyser de på Twitter.

Der er sket en hændelse på stedet.

- Vi har mange betjente derude pt og er ved at undersøge sagen. Vi har ikke yderligere oplysninger lige nu, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi er ved at undersøge et mistænkeligt dødsfald. Foto: presse-fotos.dk

Vi er ved at undersøge et mistænkeligt dødsfald på stedet. Vi har ikke yderligere, før vi har dannet os et overblik på stedet. #politidk https://t.co/BVH7aNvFPF — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 6, 2020

På Twitter skriver Østjyllands Politi, at de er ved at undersøge et mistænkeligt dødsfald.

Klokken 13.17 oplyser politiet på Twitter, at de fortsat er til stede, og at det vil vare et stykke tid, før de er færdige. De kan ikke oplyse yderligere.

Artiklen opdateres løbende...