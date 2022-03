Politiet uddelte 31 klip på seks timer - og stødte på en efterlyst 17-årig

Det var især overtrædelser af manglende standsning ved et bestemt fuldt stop-skilt, der var årsag til de mange forseelser, hvor 15 af de 31 klip uddelte klip blevet givet.

Færdselskontrollen foregik fra klokken 10.30-16.30.

Stødte på efterlyst 17-årig

Under færdselskontrollen stødte politiet ved et tilfælde ind i en 17-årig mand, der var efterlyst af politiet.

Den 17-årige var efterlyst for at have stukket af fra en sikret institution, som han var anbragt på.