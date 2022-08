Politiet stoppede nervøs mand - svarede forkert på hvor mange børn han har

Det er nok de færreste, som har svært ved at huske, hvor mange børn de har.

Ikke desto mindre var det - på en måde - tilfældet, da politiet søndag formiddag rutinemæssigt standsede en mand på Havkærvænget i Tilst. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Manden forklarede i første omgang, at han havde glemt sit kørekort derhjemme. I stedet viste han et sygesikringskort.

Betjentene fik dog mistanke til manden, fordi han virkede meget nervøs og havde travlt med at komme videre. Blandt andet bad han betjentene om hurtigt at give ham bøden for det glemte kørekort.

Håndjern fik munden på gled

Mistanken gav anledning til, at politiet foretog en række kontrolspørgsmål på identiteten. Det voldte manden store vanskeligheder. Det var her, han blandt andet svarede forkert på, hvor mange børn han havde.

Derfor endte manden i håndjern, da betjentene anholdt ham med henblik på at sikre hans identitet. Og det kunne åbenbart få manden, som viste sig at være en 39 år, til at tale. Han fortalte, at han havde givet et falskt navn. Da han fortalte sit rigtige navn, tog det ikke lang tid at konstatere, at manden er frakendt kørekortet.

Så i stedet for en bøde for at glemme kørekort, endte manden med at få to sigtelser med sig: En for at opgive falsk navn til politiet, og en for at køre i frakendelsestiden.

Desuden blev også mandens mor sigtet. Det var nemlig hendes bil, og hun bliver derfor sigtet for at have overdraget sit køretøj til en person uden kørekort.