Politiet spærrede kryds efter mistanke om skyderi

Muligt skyderi var årsag til lukning af kryds

Østjyllands Politi fortæller lørdag formiddag i en døgnrapport, at fredag aftens afspærring af et kryds i det vestlige Aarhus skyldtes en anmeldelse om slagsmål og muligt skyderi på Edwin Rahras Vej. Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.14, og meldingen gik på, at en rød SUV-bil og en mindre sort bil blev sat i forbindelse med anmeldelsen. - Politiet har været på stedet og undersøgt forholdet. Der er ikke truffet personer eller biler i forbindelse med anmeldelsen, og der er ikke objektive spor, der understøtter, at der skulle være afgivet skud, skriver politiet lørdag formiddag.