Politiet søger vidner til umotiveret overfald

Herefter åbnede manden døren til den 33-åriges bil og begyndte at slå løs på ham. Efterfølgende steg den 33-årige ud af bilen og bevægede sig væk fra parkeringspladsen, mens gerningsmanden fulgte med og fortsatte med at slå løs på offeret.

Ifølge den forurettede forsøgte en mand, der var i selskab med gerningsmandens, at holde ham tilbage. Den 33-årige oplyser til politiet, at han aldrig har set de to mænd før.