Politiet søger vidner til overfald på 12-årig

Den 17-årige er sigtet for adskillige gange at have slået og sparket den 12-årige dreng i hovedet og på kroppen.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politiet søger vidner

Lokalpolitiet i Aarhus Vest søger nu vidner til overfaldet, der fandt sted foran Gellerup Bibliotek i tidsrummet fra omkring klokken 16.20 til 16.55.

Politiet vil især gerne i kontakt med en mand på omkring 25 år, der angiveligt skulle have forsøgt at stoppe overfaldet.

Man kan kontakte Østjyllands Politi på 114, hvis man har oplysninger i sagen.