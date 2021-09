Politiet søger vidner: Hjort fundet med bedøvelsespil i benet

Medarbejderne i Dyrehaven valgte at aflive hjorten, da det er uvist præcist hvilket stof, den har fået i sig.

- Vi har sikret pilen og undersøgt dyret for forskellige spor. Ud fra dyrets reaktion og pilen, der er brugt, tyder det på, at det drejer sig om et bedøvende stof, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Har du set noget?

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra vidner, der kan have set en person med et gevær eller andet mistænksomt i området. Ifølge politiet er gerningstidspunktet formentlig mellem torsdag og fredag i sidste uge, og der er formentlig anvendt professionelt udstyr.