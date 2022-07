Politiet søger vidner: Fodgængere måtte springe for livet

I første omgang blev manden sigtet for flere overtrædelser af knivloven.

Fremstilles i retten

Efterfølgende har Østjyllands Politi også oplyst i et Tweet, at manden fremstilles ved Retten i Aarhus tirsdag klokken 19. Han sigtes for på hensynsløs vis at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed ved hasarderet kørsel.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner til episoden på telefon 114.