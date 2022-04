Politiet søger vidner - drenge overfaldet med slag og spark

Østjyllands Politi håber nu på hjælp fra offentligheden i efterforskningen af en voldssag, hvor to drenge på 12 og 13 år tidligere på måneden blev overfaldet med slag og spark samt truet med kniv.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner, der har set overfaldet og er derudover særligt interesseret i oplysninger om to ATVer, som gerningsmændene formentlig har kørt på i tidsrummet omkring overfaldet.

- Vi har en teori om, at gerningsmændene er kørt til og fra gerningsstedet på ATV’erne, og vi vil rigtig gerne have oplysninger, der kan hjælpe os i den videre efterforskning. Det er et groft overfald, og vi gør alt, hvad vi kan for at få efterforsket sagen til bunds og få klarlagt hele hændelsesforløbet, siger politikommissær Jens Henrik Jensen fra Lokalpolitiet i Aarhus Vest i en pressemeddelelse.