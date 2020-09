Politiet søger vidner: Brand kan være påsat

Mandag aften opstod der brand i et affaldsrum for enden af en kældertrappe ved et lægehus på Gartnerparken i Trige.

Det oplyser kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi, Anne Tiedemann, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Branden var slukket og under kontrol, da vi kom derud. Der er opstået en del sodskader, siger hun.

Desuden var døren til rummet og området omkring stærkt beskadiget af branden, som ikke havde bredt sig yderligere.

Søger vidner

Ud fra de indledende undersøgelser, antager Østjyllands Politi, at branden var påsat.

De nærmere omstændigheder skal nu undersøges nærmere, og politiet hører gerne fra vidner, der har været i området.

- Vi søger vidner, der kan have flere informationer omkring branden - det kan være personer i området, der har set noget eller nogen, der har hørt noget, siger hun.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.