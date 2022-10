Politiet: Røg fra brand blæser mod nabokommune

Branden på fjernvarmeværket i Studstrup fortsætter på 12. dag, og det er stadig umuligt at sige, hvornår den bliver stoppet.

Mandag meddeler Østjyllands Politi, at vejrprognoser viser, at vinden vil føre røgen ud over Aarhusbugten.

Det betyder umiddelbart, at aarhusianerne tæt på værket bliver forskånet, mens det i højere grad vil være borgere på det sydlige Djursland, der kan blive generet af lugten.