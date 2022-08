Politiet reagerer på anmeldelse af besættere

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag eftermiddag talt med besætterne, som fortæller, at de også har været i kontakt med politiet, og at politiet har varslet besætterne, at de skal forlade bygningen, hvis ikke de vil sættes ud.

Det er det tidligere City Sleep In Hostel på Havnegade, som en gruppe unge onsdag har besat. BZ'ernes Boligforening kalder gruppen sig som protesterer for at få billigere boliger i Aarhus. Samtidig vil besætterne også have et ungdomshus i Aarhus a la det københavnske.

- Vi mangler et ordentligt frirum for unge her i Aarhus. De fleste kender nok Ungdomshuset i København. Sådan noget har vi ikke i Aarhus. Det tætteste vi kommer på er gode ungdomscaféer som for eksempel Institut for (X). Men vi mangler et sted, som udelukkende er de unges rum, sagde Jeppe Ulrich Lomholt, der er en af aktivisterne, tidligere i dag.