Politiet raser over unge: - Tåbelig og utryghedsskabende adfærd

Østjyllands Politi har ikke meget tilovers for de unge, der tirsdag aften satte ild til en række containere i Gellerupparken i det vestlige Aarhus.

Det siger politiinspektør Rene Raffo til TV2 Østjylland.

- Det er nogle unge mennesker som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. De skaber utryghed for andre beboere i område, som ønsker at leve i fred og ro, siger han.

Politiet mener, urolighederne opstod på baggrund af en politiforretning tidligere på aftenen i det vestlige Aarhus.

- Vi er derude tidligere på aftenen, og vi foretager en anholdelse, og så opstår der uro og ballade, siger Rene Raffo.

Omkring klokken 18.00 stødte politiet på en gruppe unge mænd, hvoraf en af dem - en 24-årig - viste sig at være efterlyst af fogedretten. Derfor blev han anholdt. Under anholdelsen gjorde den 24-årige ifølge politiet modstand. Der opstod "dårlig stemning" i gruppen af unge mænd, og to blev sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd.