Politiet raser efter uro: - Fuldstændigt uacceptabelt

Natten til torsdag var der kraftig uro i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Østjyllands Politi havde travlt fra klokken 23.00, hvor flere affaldscontainere stod i brand på Ryhavevej.

Kort efter indløb også en anmeldelse om en bilbrand på Bispehavevej.

Flere patruljer var til stede i området for at sikre, at brandvæsnet kunne slukke brandene.

Ifølge politiet var 20-25 personer, der stod bag uroen, som fortsatte frem til klokken 02.00, oplyser de i en pressemeddelelse.

'Vi vil ikke finde os i den slags adfærd'

Politiinspektør René Raffo langer hårdt ud efter uromagerne.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, at en lille gruppe personer skaber så meget utryghed og uro for borgerne i Bispehaven, og udsætter folk, heriblandt politifolk, for fare ved at påsætte brande og kaste med kanonslag.

- Vi satte massivt ind derude i aftes og i nat og fik ro på situationen, og vi kommer den kommende tid til at være ekstra til stede i området. Heldigvis er det ikke noget, vi normalt ser i Aarhus, og vi vil ikke finde os i den slags adfærd, siger politiinspektør René Raffo.