Politiet øger patruljeringen efter flere påsatte brande

- Der er tale om en gruppe unge mænd, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. De skaber utryghed i området. Vores lokale betjente i Aarhus Vest er meget opmærksomme på urolighederne lige nu, siger vicepolitiinspektør Christian Due Riis i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Den kommende tid vil der være øget patruljering, og politiet har intensiveret sin efterforskning, for at finde frem til identiteten på de personer, der har påsat brandene.

Tirsdag aften kom der tilsvarende meldinger om brande flere steder og på samme tid. Kort forinden havde politiet anholdt en 24-årig mand, der var udeblevet fra et møde i fogedretten.

Her var ild i en scooter, noget buskads, affaldscontainere og skraldespande.

Politiet raser over unge: - Tåbelig og utryghedsskabende adfærd

Det blev hans kammerater sure over, har politiet forklaret, og det har så angiveligt ført til de handliger, vi har set med op imod ti ildspåsættelser på to døgn.

Både tirsdag og onsdag aften er brandvæsenet blevet bedt om at holde standby og lade være med at køre ind i området af hensyn til brandfolkenes sikkerhed. Brandene har derfor fået lov til at brænde ud af sig selv.