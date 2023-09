Politiet mistænker forgiftning i sag om to kvinders død.

En 24-årig mand er sigtet for drab på to kvinder. Ifølge politiets teori er begge kvinder døde af forgiftning.



Det kom frem på mandagens grundlovsforhør i retten i Aarhus, hvor sigtelsen blev læst op, inden dørene blev lukket.

Den sigtede var iført lyseblå DNA-dragt, da han blev ført ind i retssal tre, som er den største.

- Der er sket stort det samme med kort tids mellemrum. Samme mand er til stede i lejligheden, der er tale om unge kvinder, og vi forventer, at begge kvinder måske er døde af nogenlunde det samme, altså en forgiftning, siger vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke komme ind på, hvad det er for en forgiftning.

Gabte flere gange

Der var mødt mange tilhørere op i retten, fortæller TV2 Østjyllands reporter i retten.

Den sigtede forholdt sig roligt og afslappet og gabte flere gange.

Der er nedlagt navneforbud i sagen af hensyn til sagens efterforskning. Anklager Jesper Rubow begærede dørlukning, hvilket retten efterkom.

Den 24-årige er sigtet for to forhold efter straffelovens paragraf 273, som er manddrab. Det andet forhold er begået den 24. juli 2023. her blev kvinden først erklæret død den 28. juli.