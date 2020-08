Politiet mistænker fire for knivdrab på rocker i Brabrand

Østjyllands Politi mistænker fire mænd for at stå bag drabet på den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi. Han blev dræbt af knivstik på Lenesvej i Brabrand i juli.

En af de mistænkte er blevet anholdt. Det drejer sig om en 26-årig mand. Fredag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Her valgte en dommer at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Den 26-årige nægtede sig skyldig. Han har dog ikke valgt at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Den 26-årige blev varetægtsfængslet i 4 uger. Han nægter sig skyldig. Han kærede ikke kendelsen. To af de tre mænd, der blev fremstillet in absentia, blev varetægtsfængslet. De formodes begge at befinde sig i udlandet p.t.

En anklager krævede også tre mænd på 21, 24 og 25 år varetægtsfængslet.

De blev dog fremstillet uden selv at være til stede, da de er eftersøgt af politiet. Med en kendelse om varetægtsfængsling af dem vil politiet kunne efterlyse dem internationalt.

Dommeren fandt dog kun grundlag for, at to af dem kunne varetægtsfængsles. Den 24-årige blev ikke fængslet, da dommeren ikke fandt det tilstrækkeligt dokumenteret, at han opholder sig uden for Danmarks grænser.

Den 21-årig og 25-årige, der formodes at være i udlandet, kan derimod nu efterlyses internationalt.

Flere blev stukket ned

Kort før klokken fire natten til den 23. juli blev flere personer stukket med kniv på Lenesvej i Brabrand. Heriblandt en 42-årig mand, der fik førstehjælp, men blev senere erklæret død.

To mænd på 23 og 28 år blev også stukket med kniv og behandlet for deres skader.

Det er en intens eftersøgning af de fire mænd, der har ført frem til, at den 26-årige mand er blevet anholdt. Han meldte sig selv til politiet torsdag. Men de tre andre er fortsat på fri fod, fortæller politiinspektør Michael Kjeldgaard.

- Vi har i noget tid haft mistanke til en bestemt persongruppe, og nu har vi fået fat i den ene mistænkte. Vi fortsætter vores intensive søgning efter de tre andre formodede gerningsmænd, og vi har tænkt os at vende hver en sten for at finde frem til dem, udtaler han i en pressemeddelelse.

Var rockerlærling

Den dræbte var rockerlærling eller 'prospect' hos rockergruppen Satudarah. Han gik under tilnavnet Mudi, boede angiveligt i Viborg og var en del af Prospect Chapter Aalborg.

Dagen før, rockerlærlingen blev stukket ihjel, blev den 25-årige rapper Shmur - med det borgerlige Abukar - skudt og dræbt ved travbanen i Aarhus.

De to drab fik politiet til at rykke ud med tungt bevæbnet mandskab til Gellerupparken. Politiet ville dengang ikke oplyse andet, end at politiaktionen havde sammenhæng med de to drab.

Kort efter meldte Østjyllands Politi, at de ikke mistænker, at der er en sammenhæng mellem de to drab.

Politiet undersøger til gengæld, om der er en sammenhæng mellem drabet på den 42-årige rockerlærling på Lenesvej i Brabrand og et drab på en 22-årig mand, der blev fundet dræbt i en bil i Vårkjærparken i Viby, den 7. august.